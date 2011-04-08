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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Кремль не увидел в Skype и Gmail угрозы безопасности России

8 апреля 2011, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Представитель администрации президента РФ  прокомментировал высказывания начальника Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Александра Андреечкина, назвавшего использование сервисов Skype и Gmail потенциальной угрозой безопасности России. 

Слова Андреечкина в Кремле назвали "личным мнением", не отражающим политики государства.

Напомним, Александр Андреечкин сегодня на заседании правительственной комиссии по федеральной связи заявил, что бесконтрольное использование  сервисов Skype, Hotmail и Gmail  может привести к масштабной угрозе безопасности России. Силовики обеспокоены тем, что в них используется зарубежное шифрование, которое мешает оперативно-розыскной работе. Межведомственная комиссия до октября предложит, как регулировать в России Skype, Hotmail и Gmail, популярные во всем мире сервисы.

ИЧ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

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