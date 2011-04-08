Кремль не увидел в Skype и Gmail угрозы безопасности России

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8 апреля 2011, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Представитель администрации президента РФ прокомментировал высказывания начальника Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Александра Андреечкина, назвавшего использование сервисов Skype и Gmail потенциальной угрозой безопасности России.

Слова Андреечкина в Кремле назвали "личным мнением", не отражающим политики государства.

Напомним, Александр Андреечкин сегодня на заседании правительственной комиссии по федеральной связи заявил, что бесконтрольное использование сервисов Skype, Hotmail и Gmail может привести к масштабной угрозе безопасности России. Силовики обеспокоены тем, что в них используется зарубежное шифрование, которое мешает оперативно-розыскной работе. Межведомственная комиссия до октября предложит, как регулировать в России Skype, Hotmail и Gmail, популярные во всем мире сервисы.