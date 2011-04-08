Астахов пообещал за 3-5 лет устроить всех детей-сирот в России в семьи

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8 апреля 2011, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов пообещал, что все российские дети-сироты в течение трех-пяти лет будут устроены в семьи, а нуждающимся детям-сиротам будет предоставлено жилье.





По словам Астахова, большинство детей, оставшихся без попечения родителей, устроят в подготовленные семьи. По данным детского омбудсмена, в нашей стране больше 100 тысяч детей-сирот, нуждающихся в жилье. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка сказал, что есть неплохие перспективы по поддержке многодетных семей.

По данным Астахова, за 2010 год число выявленных и учтенных детей-сирот составило 101 тысячу. С 2007 по 2010 годы наблюдается снижение на 53,1% детей, устроенных в образовательные учреждения для детей-сирот, передает РИА Новости.

В 2010 году численность детей, родители которых были лишены родительских прав, по сравнению с 2008 годом она сократилась на 11,1%, но остается высокой. На 14,5% снизилось число детей, у которых лишены родительских прав оба родителя. Астахов отметил, что на 14,5% возросло число детей, родители которых были ограничены в своих правах.