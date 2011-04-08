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8 апреля 2011, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на встрече с Генеральным секретарем Интерпола Рональдом Ноублом заявил, что Интерпол должен подключиться к расследованию теракт в московском аэропорту "Домодедово".

"Установлено, что теракт был направлен на российских и иностранных граждан, поэтому Интерпол должен участвовать в следствии", - пояснил глава СК РФ.

Рабочая встреча между Александром Бастрыкиным и Рональдом Ноублом состоялась в штаб-квартире Интерпола в Лионе, сообщает сайт СК РФ. В рамках встречи были обсуждены вопросы взаимодействия, связанные с расследованием уголовного дела о теракте в аэропорту "Домодедово" и оказания международной правовой помощи российским следователям по этому делу.

Взрыв в зале прилета международных авиалиний в столичном аэропорту "Домодедово" произошел 24 января 2011 года.