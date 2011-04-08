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8 апреля 2011, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил утвердить новый порядок проведения земельных торгов. На заседании городской комиссии по административной реформе столичный градоначальник отметил, что необходимо максимально устранить избыточные бюрократические процедуры.

Собянин возложил на градостроительный комплекс задачу подготовить такие площадки с целью их освобождения и подготовки для торгов, чтобы у инвестора была вся необходимая документация.

Мэр Москвы рассказал, что вопрос касается нового строительства на свободных участках, принадлежащих городу. По словам Собянина, в 2009 - 2010 годах в Москве было реализовано только 85 свободных участков. Он считает, что это мало для мегаполиса. "Учитывая то, что строительство сейчас идет практически на 2 тысячах участках", - уточнил мэр.