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8 апреля 2011, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Руководитель ФНПР Михаил Шмаков посоветовал миллиардеру Михаилу Прохорову заниматься своим "Ё-мобилем", а не изменять Трудовой кодекс, а его предложение по изменению ТК назвал дурацким.



В частности, Михаил Шмаков сказал: "На дурацкие выступления Прохорова я пока не отвечаю до тех пор, пока не будет конкретики. Он уже нам показал "Ё-мобиль", который представляет собой только копию, а все агрегаты, которые там стоят – они заимствованы из других технических систем и никоим образом не отвечают той рекламе, которую дают этому "Ё-мобилю", – цитирует слова М.Шмакова Интерфакс.



Руководитель ФНПР предложил миллиардеру сначала разобраться с "Ё-мобилем", а "потом будем говорить о Трудовом кодексе", - сказал он.



Напомним, Михаил Прохоров хочет полностью изменить Трудовой кодекс, так как, по его мнению, он устарел. Однако о конкретных предложениях М.Прохоров не говорит, кроме того, чтоб увеличить пенсионный возраст. М.Прохоров считает необходимым пересмотреть кодекс не с целью улучшения положения работодателей или работников, а для формирования среды, которая бы "создала наилучшие условия развития в стране", а также "возможности для работодателя свободно управлять своими трудовыми ресурсами". Что интересно, большой бизнес не хочет взять на себя обязательство в обеспечении пенсионеров на вредных производствах или затратить свои средства на ликвидацию все тех же вредных производств.