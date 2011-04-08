Эффективные менеджеры – бомба для сложных технических объектов

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8 апреля 2011, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Еще 1 апреля российский физик-ядерщик Владимир Кузнецов на пресс-конференции в «Аргументах недели» предложил японской стороне «забросить вопросы, связанные с политическими амбициями и обратиться в Россию с точки зрения поставки мобильных транспортабельных установок по переработке радиоактивных отходов.

Таковые есть, они могут быть использованы для утилизации жидких отходов. У нас есть судно «Ландыш» на Дальнем Востоке, которое занимается переработкой низко и средне активных отходов. Оно своим ходом может туда подойти, принять и существенно снизить степень опасности с точки зрения переработки столь значительного количества радиоактивных отходов. Есть такие установки по всему миру. Они могут быть быстро транспортированы на площадку самой станции. Но для этого должна быть политическая воля руководства страны». Странно, что госкорпорация Росатом не вспомнила про «Ландыш», который стоит на Большом Камне.

Главный урок, который надо извлечь из Фукусимы – провести тщательную проверку российских АЭС и в особенности обратить внимание на резервные дизельгенераторы для обеспечения работы АЭС, в том числе для подачи воды для охлаждения реакторов, считает член Ядерного общества России Валерий Меньщиков.

Физик-ядерщик Валерий Волков заготовил цитаты из доклада Кириенко премьер-министру Путину, когда он рассказывал про Фукусиму. «Оцените уровень руководства отрасли: «Это так называемый кипящий реактор. В РФ нет таких реакторов, которые работают в одноконтурном режиме. У них не два контура, как на наших станциях, а один». И это говорит руководитель отрасли, который обязан знать, что у нас 11 блоков одноконтурных РБМК и 21 блок двухконтурных ВВЭР», - говорит Волков.

По словам Валерия Меньщикова, « в руководстве Росатома собраны менеджеры, управляющие, и когда они управляют сложными техническими объектами, происходят серьезные вещи. Вспомните Саяно-Шушинскую ГЭС. Одна из причин – то, что был полноводный год, и менеджеры, у которых в голове только прибыль, заставили работать все 10 гидроагрегатов. Полноводный год, все будет крутиться, будет больше денег. Этого нельзя было делать, потому что тот гидроагрегат, который как раз и разрушился, был уже 30-летний, нужно было его остановить и заменить. Но это впередиидущее управление от менеджеров к экономике – я считаю, одна из причин возможных трагедий».