Раскрыта причина смерти Гагарина - рассекреченные выводы комиссии

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8 апреля 2011, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня начальник департамента по обеспечению деятельности архива производства президента РФ Александр Степанов раскрыл причину смерти первого космонавта Юрия Гагарина.



Александр Степанов на пресс-конференции привел данные, основанные на рассекреченных выводах комиссии, он сказал, что к катастрофе самолета, в котором разбились Юрий Гагарин и Владимир Серегин, скорее всего, привел резкий маневр.



Начальник департамента процитировал рассекреченный документ: "Выводы комиссии: исходя из анализа обстоятельств летного происшествия (я дословно зачитываю) и материалов расследования, наиболее вероятная причина катастрофы - выполнение резкого маневра для отворота от шара зонда. Или, что менее вероятно, - для предотвращения входа в верхний край первого слоя облачности". "Резкий маневр привел к последующему попаданию самолета в закритичный режим полета и сваливанию в условиях усложненной метеорологической обстановки", передает Интерфакс.