В Москве объявлен розыск Виктора Двораковского, который готовит в столице теракт

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8 апреля 2011, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

В правоохранительных органах Москвы сообщили, что объявлен в розыск Виктор Двораковский - террорист, который готовит теракт на Казанском вокзале.



По словам сотрудника правоохранительных органов, террористы выбрали одним из объектов для теракта Казанский вокзал, где ежедневно проходит более 70 тысяч человек. Станция Москва-Казанская - одна из самых загруженных в столице, каждый день отсюда уходят около 300 поездов и электричек в восточном, юго-восточном и южном направлениях.



По оперативным данным, разыскивается 23-летний уроженец Махачкалы Виктор Двораковский, внешность европейская, рост выше 185 см, телосложение худощавое, волосы прямые темные короткие, глаза темные, может носить бороду, приверженец радикального ислама. В Ставрополье разыскивается по подозрению в совершении тяжкого преступления.



Сотрудникам правоохранительных органов столицы приказано проверять все психоневрологические диспансеры, так как "террорист имеет психологические отклонения и склонен к суициду".