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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

На радио "Свобода" позвонил неизвестный, представившись Доку Умаровым

8 апреля 2011, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

Северокавказская служба радио "Свобода" сообщила, что в четверг на радио позвонил неизвестный мужчина, который представился Доку Умаровым и опроверг сведения о "своей" гибели.

В сообщении службы радио отмечается, что подтверждений тому, что это звонил Доку Умаров, нет, но голос звонившего "похож на голос Умарова". Неизвестный заявил, что он "жив и совершенно здоров".

На сайте радиостанции "Свобода" представлена аудиозапись на чеченском языке, передает Газета.ру.

Напомним, 28 марта в Сунженском районе Ингушетии была проведена антитеррористическая спецоперация, в ходе которой были ликвидированы 17 ближайших сподвижников Умарова. По информации спецслужб, в ходе операции, предположительно, был уничтожен и Умаров.

СБ

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