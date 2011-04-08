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8 апреля 2011, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

Северокавказская служба радио "Свобода" сообщила, что в четверг на радио позвонил неизвестный мужчина, который представился Доку Умаровым и опроверг сведения о "своей" гибели.



В сообщении службы радио отмечается, что подтверждений тому, что это звонил Доку Умаров, нет, но голос звонившего "похож на голос Умарова". Неизвестный заявил, что он "жив и совершенно здоров".



На сайте радиостанции "Свобода" представлена аудиозапись на чеченском языке, передает Газета.ру.



Напомним, 28 марта в Сунженском районе Ингушетии была проведена антитеррористическая спецоперация, в ходе которой были ликвидированы 17 ближайших сподвижников Умарова. По информации спецслужб, в ходе операции, предположительно, был уничтожен и Умаров.