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8 апреля 2011, 06:40 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

По данным Интернет-СМИ, в Волоколамском районе Подмосковья сотрудниками службы собственной безопасности ГУВД разоблачена преступная группировка, в которую входили два высокопоставленных сотрудника милиции, секретная операция проходила несколько месяцев.



В связи с разоблачением преступной группы, начальник ОВД по Волоколамскому району отстранен от занимаемой должности, сообщил СМИ начальник управления общественных связей МВД РФ генерал-майор милиции Валерий Грибакин.

Задержанные участники группировки подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе убийств, вымогательств, грабежей и разбоев.