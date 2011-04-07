Заключенные Бутырки с мая будут принимать солнечные ванны по 10 рублей за минуту

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7 апреля 2011, 15:45 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Солярий для подследственных и осужденных откроется в мае в следственном изоляторе (СИЗО) N2 столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

Стоимость минуты загара в Бутырке будет составлять 10 руб, сообщил начальник управления организации деятельности тюрем и следственных изоляторов ФСИН РФ Валерий Бояринев.

Начальник управления добавил, что ФСИН РФ собирается поделить своих подопечных на курящих и некурящих, и сделать для них отдельные камеры.