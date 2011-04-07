Лет за 15 москвичам придется научиться экономить воду

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7 апреля 2011, 15:11 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

К 2025 году три миллиарда человек на Земле будут страдать от хронического недостатка воды, напомнил директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян на пресс-конференции, посвященной Дню воды.

Ученый добавил что "несмотря на огромные запасы воды в России, было бы большой ошибкой думать, что в стране все в порядке". "По прогнозам на ближайшие 20-30 лет получается, что при инерционном сценарии развития в европейской части РФ воды уже к 2030 году не хватит. А пока - последние 10 лет - мы развиваемся именно по инерционному сценарию, и нет никаких реальных признаков того, что мы сворачиваем с инерционного пути, нет. Если так пойдет, что такое водный кризис вся европейская часть нашей страны прекрасно узнает. В том числе и Москва", - предупредил Данилов-Данильян.

"Дефицит воды будет сдерживать развитие сельского хозяйства, промышленности, станет мощнейшим фактором, который будет давить на демографию", - цитирует Ученого РБК.