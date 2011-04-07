Явлинский предлагает созвать в России Учредительное собрание

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7 апреля 2011, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший лидер и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что в России для восстановления государственности необходимо созвать Учредительное собрание.



В статье Григория Явлинского, которая обнародована на официальном сайте партии "Яблоко", говорится: "Необходимо продолжить и завершить политическую трансформацию, начатую весной 1917 года и прерванную антигосударственным переворотом. Учредительное собрание может стать фундаментальным событием в построении современного российского государства. Именно Учредительное собрание (в частности, в форме Конституционного собрания, как это предусмотрено в действующей Конституции) способно восстановить подлинную российскую государственность", цитирует Г.Явлинского Интерфакс.



Бывший лидер партии "Яблоко" считает, что задача состоит в том, "чтобы каждый гражданин (за исключением законченных маргиналов) чувствовал себя причастным к этой работе либо непосредственно, либо через своих представителей - не придуманных, как те, кто сейчас заседает в Думе и Общественной палате, а реальных и легитимных" и работа над этим предстоит длительная и сложная.