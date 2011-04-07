В Москве перед Пасхой растут цены на яйца

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7 апреля 2011, 14:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве накануне Пасхи повышаются цены на яйца, сообщил заместитель руководителя столичного департамента потребительского рынка Дмитрий Краснов. Рост цен происходит на 1,6% с начала марта.



По словам Краснова, продавцам куличей предложено контролировать цены на яйца, передает РСН. В пасхальные дни ожидается также затруднение движения на дорогах, которые ведут к подмосковным кладбищам. Об этом предупреждает Управление ГИБДД. Схема организации движения на дорогах к кладбищам в Московской области на Пасху останутся без изменений, заявил начальник Управления Сергей Сергеев.