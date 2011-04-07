В Малом Козихинском переулке обнаружены древние деревянные колодцы 17 века

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7 апреля 2011, 13:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Координатор коалиции "В защиту Москвы" Елена Ткач сообщила, что в Москве на строительном объекте в Малом Козихинском переулке обнаружены уникальные древние бревенчатые колодцы 17 века.



Елена Ткач рассказала, что на территории бывшей Патриаршей слободы в Малом Козихинском переулке, д. 11, где несколько месяцев идет противостояние местных жителей с застройщиком, в ходе строительных работ были "найдены два уникальных дренажных колодца, рубленных методом "в обло".

По словам координатора коалиции "В защиту Москвы", строители, работавшие на объекте, рассказали, что "осенью наткнулись на деревянную дренажную систему, которая так и не дождалась ученых. Остатки старинного водопровода вывезли и выбросили вместе со строительным мусором. Подобные колодцы на Пушкинской площади изучали более года, затем они были заботливо законсервированы. Будут ли эти колодцы законсервированы, станут объектами музейного показа или их уничтожат в ходе строительства?" - цитирует слова Елены Ткач Интерфакс.