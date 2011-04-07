МЧС предупреждает - во время паводка могут быть затоплены 942 населенных пункта

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7 апреля 2011, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня на брифинге в Москве начальник национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Владимир Степанов сообщил, что в России 942 населенных пункта могут быть затоплены во время паводка.

По словам Владимира Степанова, повышенный риск паводка прогнозируется на территории республики Саха (Якутия), Красноярского края, Иркутской, Архангельской и Вологодской областей, где будет сосредоточено повышенное внимание к проведению комплекса превентивных мер по борьбе с весенним паводком. А согласно прогнозу, "в зоне воздействия паводка могут находиться 942 населенных пункта, 79 участков дорог, 310 участков железных дорог, 210 мостов, а также три скотомогильника на территории республики Марий Эл и 277 свалок твердых бытовых отходов".



На сегодняшний день, во всех субъектах РФ были проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям, где обсуждались планы по уменьшению рисков во время паводков и реагированию на возможные ЧС, в результате чего на федеральном уровне был разработан соответствующий план работы, передают Вести.ру.