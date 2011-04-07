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7 апреля 2011, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Угрозы от японской аварийной АЭС «Фукусима-1» для россиян «нет и непредвидится», заявил руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. «В Роспотребнадзоре активно занимаются проблемой изучения последствий аварии в Японии», цитирует Онищенко ИТАР-ТАСС. Глава Роспотребнадзора считает «проблему реализации пищевого фактора, контаминации людей через пищевые продукты, прежде всего рыбу и морепродукты», широко потребляемые в Японии наиболее опасной для «гиперперенаселенного юго-восточного региона планеты».