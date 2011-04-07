В новой программе пенсионной реформы предлагается выходить на пенсию в 63 года

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7 апреля 2011, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара представили новую программу пенсионной реформы.



Согласно новой пенсионной программе, сроки выхода на пенсию между мужчинами и женщинами уравниваются, им предлагается выходить на пенсию в 63 года.



Подобные предложения уже и ранее вызывали негативную реакцию общества, однако, по словам заведующего Лабораторией бюджетного федерализма Института Гайдара Владимира Назарова, другого выхода у государства просто нет. Существующая пенсионная система не действует в России, ее рассчитывали, надеясь на высокую рождаемость, а сейчас в стране число пенсионеров скоро сравняется с числом работников. А работники и работодатели, в свою очередь, уклоняются от уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование, сообщает Свободная Пресса.



По словам Владимира Назарова, повышение пенсионного возраста будет не одномоментным. Он предлагает два варианта повышения пенсионного возраста. Согласно проекту РСПП, начать повышать срок выхода на пенсию планируется с 2015 года, причём каждый год пенсионный возраст будут повышать всего на 3 месяца. Таким образом, к 2030 году придем к искомой цифре - в 63 года, как для мужчин, так и для женщин.



Возможно предложить и более постепенное повышение возраста, продолжил ученый. Например, начать с 2018 года и вначале повышать на 1-2 месяца в год, постепенно наращивая темп повышения пенсионного возраста для более молодых возрастов до полугода за год, с тем, чтобы к 2030 году выйти на 63-65 лет для мужчин и женщин.



Если принять во внимание эти два варианта повышения пенсионного возраста, то новая пенсионная программа затронет только лишь 30-летних, а людей предпенсионного возраста она не затронет, считает заведующий Лабораторией бюджетного федерализма Института Гайдара Владимир Назаров.