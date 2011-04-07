Пресненский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении Виктора Батурина

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7 апреля 2011, 08:24 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Сегодня Пресненский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении предпринимателя Виктора Батурина, брата Елены Батуриной, супруги бывшего столичного мэра Юрия Лужкова.



Батурин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает прокуратура Москевы. Согласно версии следствия, 2 июня 2008 года Батурин продал своему знакомому принадлежащее ему совместно с супругой нежилое помещение площадью 211 квадратных метров по адресу 2-я Тверская-Ямская улица в Москве. В результате чего он получил 23 миллиона 800 тысяч рублей. А 30 июня 2008 года Батурин заключил еще один договор о продаже вышеуказанного помещения, но уже с другим покупателем. Тем самым он нарушил принятые на себя обязательства по передаче упомянутого выше помещения в течение трех дней после оплаты. При заключении второго договора о продаже Батурин гарантировал новому покупателю, что помещение никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под арестом не состоит, введя пострадавшего в заблуждение. В результате второй сделки Батурин получил 1,5 миллиона долларов, о чем выдал расписку, передает ИТАР-ТАСС.