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//Общество

Православные отмечают сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля 2011, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных церковных праздников. Утром патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Утром в четверг патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля. По традиции, глава РПЦ выпустит в небо над Соборной площадью белых голубей. По преданию, в этот день Архангел Гавриил сообщил Деве Марии о том, что у нее родится Сын. Праздник Благовещения в 2011 году приходится на Великий пост, передает телеканал "Россия-24".

ЕЛ

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