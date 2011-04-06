Через год российский интернет можно будет призвать в армию

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6 апреля 2011, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Завтра, 7 апреля, крупнейшему национальному домену России .RU исполнится 17 лет. В этот день в 1994 году состоялся запуск первой российской доменной зоны .RU, с тех пор 7 апреля считается днем рождения российского сегмента Всемирной сети – Рунета.

Сегодня на домене .RU более 3 000 000 зарегистрированных имен, он входит в топ-10 крупнейших национальных зон мира, занимая шестое место по количеству зарегистрированных доменов среди всех национальных зон мира, его опережают только .DE (Германия), .UK (Великобритания), .CN (Китай), .NL (Нидерланды) и .EU (Европейский союз).

В день регистрируется около 3 000 новых доменов. Средний возраст доменного имени в зоне .RU равен 1 году и 7 месяцам. Согласно данным Координационного центра национального домена сети интернет, на 1000 жителей России приходится 22 зарегистрированных домена .RU. Для сравнения – в Германии и Великобритании, чьи национальные домены являются крупнейшими в мире, на 1000 жителей приходится около 150 национальных доменов.