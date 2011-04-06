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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Тульская полиция обходит неблагополучные семьи раз в пять лет?

6 апреля 2011, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Тульские полицейские в ходе планового визита в неблагополучные семьи обнаружили двух детей, старший из которых за 4,5 года жизни ни разу не был на улице.

Стражи порядка изъяли мальчиков 2,5 и 4,5 лет из семьи, в которой, кроме них есть мать, бабушка и прабабушка, которая и занималась воспитанием правнуков.

Медицинское обследование детей показало отставание в развитии на полтора года, матери грозит уголовная ответственность, сообщил сотрудник пресс-службы регионального УВД Сергей Сергейчев.

Он добавил, что пока неизвестно, вернутся ли дети к матери, которой грозит уголовная ответственность за неисполнение родительских обязанностей.

ЕГ

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