Тульская полиция обходит неблагополучные семьи раз в пять лет?

//Общество

6 апреля 2011, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Тульские полицейские в ходе планового визита в неблагополучные семьи обнаружили двух детей, старший из которых за 4,5 года жизни ни разу не был на улице.

Стражи порядка изъяли мальчиков 2,5 и 4,5 лет из семьи, в которой, кроме них есть мать, бабушка и прабабушка, которая и занималась воспитанием правнуков.

Медицинское обследование детей показало отставание в развитии на полтора года, матери грозит уголовная ответственность, сообщил сотрудник пресс-службы регионального УВД Сергей Сергейчев.

Он добавил, что пока неизвестно, вернутся ли дети к матери, которой грозит уголовная ответственность за неисполнение родительских обязанностей.