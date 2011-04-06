Зарплата учителей может вырасти на 30% - Кудрин

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6 апреля 2011, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Вскоре зарплата учителей может вырасти на 30%, заявил глава Министерства финансов России Алексей Кудрин, выступая перед депутатами Государственной Думы.



В ближайшие месяцы, по словам Кудрина, Минфин сможет уточнить бюджет, направив дополнительные доходы на решение ряда социальных задач. В случае если это потребуется, Минфин заложит и дополнительную индексацию пенсий в размере 6,9%. "Если общий индекс инфляции в этом году превысит 6% - где-то к августу – это означает по закону, что мы должны автоматически проиндексировать пенсии", - цитирует Кудрина телеканал "Россия 24". По словам Кудрина, обсуждалась возможность

индексации зарплат бюджетникам. "Кроме запланированных на 1 июня 6,5% вернуться осенью к дополнительной индексации. Премьер предложил дополнительно дать средства субъектам на модернизацию образования, чтобы высвобожденные средства были направлены на повышение зарплат учителям – примерно на 30%. Хотя каждый субъект для себя эту позицию взвесит", - заявил Кудрин.