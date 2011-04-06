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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Кому понадобилось взламывать сайт футбольного клуба "Зенит"?

6 апреля 2011, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Кому понадобилось взламывать сайт футбольного клуба "Зенит"?

Глава пресс-службы "Зенита" Евгений Гусев сегодня прокомментировал странные вещи, которые творятся с сайтом клуба. По его словам, хакеры взломали учетную запись хостинг-провайдера и сайт "полетел".
Вместо главной страницы - портреты губернатора Валентины Матвиенко и спикера местного парламента Вадима Тюльпанова, а рядом - оскорбительные слова в их адрес. Хакеры сообщают о плохой работе чиновников Петербурга, призывают голосовать против "Единой России". Подписи нет, так что непонятно  кому нужно было взламывать сайт "Зенита". По словам Гусева, управление "К" уже работает над расследованием этой неприятности, и скоро сайт вновь заработает.
Хакеры также продолжают атаковать сайт ЖЖ. Страницы многих пользователей остаются недоступными.

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