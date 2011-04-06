Стала известна причина обысков в налоговой Москвы и в доме Ольги Черничук

//Общество

6 апреля 2011, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Обыски в здании ФНС Москвы, налоговой инспекции № 28 и в доме замначальника ФНС Ольги Черничук проводятся в рамках уголовного дела по фактам хищения бюджетных средств под видом возмещения НДС из бюджета.

Факт проведения обысков, которые проводятся с 9 утра, только недавно подтвердила официальный представитель ГСУ СК Виктория Цыпленкова.

Обыски связаны с покушением на хищение средств федерального бюджета в размере 2 млрд рублей со стороны ООО «ЭС-Контрактстрой». Эта организация связана с целлюлозно-бумажным комбинатом ОАО «Выборгская целлюлоза», ссылается на осведомленный источник Интерфакс. По неофициальным данным, в офисах «ЭС-Контрактстроя» и «Выборгской целлюлозы» в настоящее время также проводятся обыски.

Ранее сообщалась неподтвержденная официально информация о задержании Черничук и ее водителя.