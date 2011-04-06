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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Замначальника налоговой службы Москвы задержана, в ее доме проводится обыск

6 апреля 2011, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Замначальника налоговой службы Москвы задержана, в ее доме проводится обыск

В Москве сегодня задержана заместитель начальника ФНС по Москве Ольга Черничук. В ее доме проводится обыск. Также с утра сотрудники полиции проводят обыски в здании налоговой службы по улице Большая Тульская.

Как сообщали "Аргументы недели", Ольга Черничук курирует вопросы возмещения НДС. Официально никто не подтверждает информацию об обысках, а очевидцы рассказывают, что около 10 сотрудников правоохранительных органах участвуют в обыске в налоговой инспекции №28.

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