В налоговой службе Москвы с раннего утра идут обыски

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6 апреля 2011, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

С раннего утра в управлении Федеральной налоговой службы России по Москве проводятся обыски. Причины мероприятий не сообщаются. Известно также, что обыскивается дом заместителя руководителя управления Ольги Черничук.

Черничук курирует вопросы возмещения НДС. "С 9 утра в помещении управления ФНС РФ по Москве на улице Большая Тульская, 15, а также в налоговой инспекции номер 28 следователи проводят обыски. Кроме того, с раннего утра обыск также идет дома у заместителя руководителя УФНС РФ по Москве Ольги Черничук. Причины проведения обысков не сообщаются", – рассказал источник РИА Новости.