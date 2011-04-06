В казино был задержан человек, похожий на бывшего вице-губернатора Петербурга

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6 апреля 2011, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге была проведена операция по разоблачению подпольного казино. Сотрудники ГУВД и прокуратуры изъяли на улице Чайковского,6 карты, столы для игры в покер и задержали несколько человек.



По информации, требующей дополнительной проверки, за одним из столов был задержан человек, очень похожий на бывшего вице-губернатора Петербурга Олега Виролайнена, сообщил источник в ГУВД "Фонтанке". Однако прокуратура эту информацию не прокомментировала.