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//Общество

В казино был задержан человек, похожий на бывшего вице-губернатора Петербурга

6 апреля 2011, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

В казино был задержан человек, похожий на бывшего вице-губернатора Петербурга

В Петербурге была проведена операция по разоблачению подпольного казино. Сотрудники ГУВД и прокуратуры изъяли на улице Чайковского,6 карты, столы для игры в покер и задержали несколько человек.

По информации, требующей дополнительной проверки, за одним из столов был задержан человек, очень похожий на бывшего вице-губернатора Петербурга Олега Виролайнена, сообщил источник в ГУВД "Фонтанке". Однако прокуратура эту информацию не прокомментировала.

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