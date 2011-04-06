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//Общество

"Алкоголь вредит Вашему здоровью" - эта надпись скоро украсит каждую бутылку

6 апреля 2011, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

"Алкоголь вредит Вашему здоровью" - эта надпись скоро украсит каждую бутылку

В проекте техрегламента о безопасности алкогольной продукции, вывешенном на сайте Минэкономразвития РФ, сказано, что такая надпись должна занимать не менее 20% этикетки на бутылке.
Надпись "Алкоголь вредит Вашему здоровью" в скором времени появится на каждой бутылке со спиртным, так же как однажды угрожающие лозунги появились на каждой пачке сигарет. Предупреждающая надпись должна быть "нанесена прописными буквами, черного цвета на белом фоне, жирным, четким, легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера с междустрочным интервалом, не превышающим высоту шрифта" и занимать не менее 20% потребительской тары или этикетки".

ЕС

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