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//Общество

Сотрудника ГИБДД на Алтае "взяли" за распространение порнографии

6 апреля 2011, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудника ГИБДД на Алтае "взяли" за распространение порнографии

Сотрудника ДПС ГИБДД в Алтайском крае подозревают в распространении порнографии в городской файлообменной сети, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР.

"В феврале 2011 года сотрудник ДПС ГИБДД МВД по Республике Алтай Айас Чильчинов распространил в горно-алтайской сети "OngNET" материалы порнографического содержания, открыв общий доступ к внутренним ресурсам своего домашнего компьютера", - говорится в сообщении СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов). Наказание - от штрафа до 300 тысяч рублей до двух лет лишения свободы.

ЕС

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