Главный врач больницы Сахалина подозревается в растрате 31 млн руб.

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6 апреля 2011, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]

По версии следствия, главный врач сахалинской больницы им. Анкудинова проводил закупки медпрепаратов, без проведения торгов и подозревается в растрате 31 млн внебюджетных средств.



Главный врач сахалинской больницы имени Анкудинова подозревается в нецелевом расходовании внебюджетных средств в размере 31 миллиона рублей, сообщает в среду Следственное управление СК РФ по Сахалинской области. В период с 1 октября 2008 года по 30 июня 2010 года главврач использовал внебюджетный фонд больницы по своему усмотрению. Подозреваемый проводил закупки медицинских препаратов без проведения торгов у подконтрольных ему компаний. В некоторых из них директором являлась его супруга. Решения о подобных закупках подозреваемый принимал единолично.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ведется следствие.