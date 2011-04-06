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//Общество

Главный врач больницы Сахалина подозревается в растрате 31 млн руб.

6 апреля 2011, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]

Главный врач больницы Сахалина подозревается в растрате 31 млн руб.

По версии следствия, главный врач сахалинской больницы им. Анкудинова проводил закупки медпрепаратов, без проведения торгов и подозревается в растрате 31 млн внебюджетных средств.

Главный врач сахалинской больницы имени Анкудинова подозревается в нецелевом расходовании внебюджетных средств в размере 31 миллиона рублей, сообщает в среду Следственное управление СК РФ по Сахалинской области. В период с 1 октября 2008 года по 30 июня 2010 года главврач использовал внебюджетный фонд больницы по своему усмотрению. Подозреваемый проводил закупки медицинских препаратов без проведения торгов у подконтрольных ему компаний. В некоторых из них директором являлась его супруга. Решения о подобных закупках подозреваемый принимал единолично.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ведется следствие.

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