В Москве остановлено строительство недвижимости - около ста проектов - Хуснуллин

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5 апреля 2011, 22:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в столице остановлено строительство недвижимости, "это порядка ста проектов".



По словам Марата Хуснуллина, в Москве прекращено действие инвестиционных контрактов на 2,3 миллиона квадратных метров. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" заместитель столичного мэра сказал: "Это порядка ста проектов и этот механизм набирает обороты". "Город намерен помогать инвесторам. Будем помогать дорогами, инфраструктурой и всем остальным. Предлагаем отказаться от высоко прибыльных проектов", - отметил Марат Хуснуллин. Он далее подчеркнул, что сегодня в Москве "есть, что строить. Предлагаем строить парковки. Если все построить - это триллион рублей. Расселение промышленных зон - пожалуйста, занимайтесь. Реконструкция старых кварталов - тоже можно заниматься", - цитирует слова заммэра РИА Новости.