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//Общество

Необходимо ввести государственную регистрацию собак любой породы - депутат

5 апреля 2011, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]

Необходимо ввести государственную регистрацию собак любой породы - депутат

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Владимир Мединский заявил, что в России необходимо ввести государственную регистрацию собак любой породы.

На заседании социально-консервативного клуба "Гражданская платформа", где сегодня обсуждался законопроект "Об ответственном обращении с животными", Владимир Мединский сказал: "Нам нужно так или иначе прийти к поэтапной регистрации и учету собак. Необходимо уточнить понятийный аппарат, внести поправки, касающиеся запрета на пропаганду в Интернете жестокого обращения с животными, осуществить переход к полной государственной регистрации собак". Однако при этом депутат заявил о недопустимости умерщвления бездомных животных.
 
Напомним, согласно законопроекту, который сейчас готовится ко второму чтению в Государственной Думе, собаки потенциально опасных пород подлежат обязательной регистрации, а остальные собаки регистрируются по добровольному решению их владельцев, передает Интерфакс.

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