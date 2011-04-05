Необходимо ввести государственную регистрацию собак любой породы - депутат

//Общество

5 апреля 2011, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Владимир Мединский заявил, что в России необходимо ввести государственную регистрацию собак любой породы.



На заседании социально-консервативного клуба "Гражданская платформа", где сегодня обсуждался законопроект "Об ответственном обращении с животными", Владимир Мединский сказал: "Нам нужно так или иначе прийти к поэтапной регистрации и учету собак. Необходимо уточнить понятийный аппарат, внести поправки, касающиеся запрета на пропаганду в Интернете жестокого обращения с животными, осуществить переход к полной государственной регистрации собак". Однако при этом депутат заявил о недопустимости умерщвления бездомных животных.



Напомним, согласно законопроекту, который сейчас готовится ко второму чтению в Государственной Думе, собаки потенциально опасных пород подлежат обязательной регистрации, а остальные собаки регистрируются по добровольному решению их владельцев, передает Интерфакс.