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//Общество

Россия и Болгария отложили строительство АЭС в Белене

5 апреля 2011, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

Россия и Болгария отложили строительство АЭС в Белене

После пяти дней переговоров за закрытыми дверями Россия и Болгария договорились отложить на три месяца строительство атомной электростанции в Белене.

Для оценки системы безопасности будущей АЭС экспертам дан срок до 30 июня. В этих работах будут принимать участие представители российской компании "Атомстройэкспорт" и сотрудники болгарской Национальной энергетической компании.

После аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в Болгарии резко снизилась численность населения, которое поддерживало идею строительства АЭС в Белене. Об отсрочке работ заявила болгарская сторона, сообщает РИА Новости.

СБ

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