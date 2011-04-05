Россия и Болгария отложили строительство АЭС в Белене

//Общество

5 апреля 2011, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

После пяти дней переговоров за закрытыми дверями Россия и Болгария договорились отложить на три месяца строительство атомной электростанции в Белене.



Для оценки системы безопасности будущей АЭС экспертам дан срок до 30 июня. В этих работах будут принимать участие представители российской компании "Атомстройэкспорт" и сотрудники болгарской Национальной энергетической компании.



После аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в Болгарии резко снизилась численность населения, которое поддерживало идею строительства АЭС в Белене. Об отсрочке работ заявила болгарская сторона, сообщает РИА Новости.