Сын вице-премьера Сергея Иванова стал главой правления страховой компании СОГАЗ

//Общество

5 апреля 2011, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]

Сын вице-премьера Сергея Иванова, которого также зовут Сергей, стал главой правления страховой компании СОГАЗ, об этом сообщается в пресс-релизе страховой компании.



Совет директоров компании СОГАЗ, входящей в тройку лидеров российского страхового рынка, принял решение - назначить новым главой правления Сергея Иванова-младшего, ранее занимавшего должность зампреда Газпромбанка, который входит в число акционеров СОГАЗА.



Иванов-младший стал зампредом Газпромбанка в декабре 2009 года, в Газпромбанке работал с февраля 2004 года, где отвечал за развитие работы с корпоративными клиентами и private banking, а также отвечал за работу с органами государственной власти, координировал реализацию специальных проектов по поручению совета директоров и председателя правления.