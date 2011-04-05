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5 апреля 2011, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]

Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила в своем докладе, что озоновый слой над Арктикой уменьшился до рекордного уровня из-за содержащихся в атмосфере химикатов.



Согласно изложенным данным в докладе всемирной метеорологической организации говорится, что с начала зимы 2011 года количество озона в Арктике уменьшилось на 40%. По сравнению с зимой 2010 года, оно снизилось на 30%. Ученые полагают, что главной причиной истощения озона в 2011 году стало действие химикатов и необычайно холодная зима.



В то же время, прогнозы специалистов говорят, что к 2030 году уровень озона может восстановиться до уровня 1987 года. Это может произойти в связи с тем, что 196 стран подписали Монреальский протокол о снятии с производства химических веществ, разрушающих озоновый слой. Однако власти Японии уже заявили, что после произошедшей природной катастрофы и аварий на АЭС в Фукусиме, Япония, возможно, выйдет из этого договора.



Интересно, что "озоновая дыра" на Южном полюсе Земли возникает ежегодно, но для Арктики это очень редкое явление.