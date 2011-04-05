В Общественную палату теперь будут избирать на четыре года вместо двух

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5 апреля 2011, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня в Госдуме в первом чтении были приняты поправки в закон "Об Общественной палате", согласно которым члены Общественной палаты будут избираться на четыре года вместо двух.



Зампред комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Марков, один из авторов законопроекта, рассказал, что срок два года - очень малый срок для деятельности членов Общественной палаты, а "поскольку срок полномочий президента был увеличен до шести лет, предлагается также до трех лет увеличить и срок полномочий состава Общественной палаты", передает РИА Новости.



Для справки. Общественная палата - совещательный орган, созданный для осуществления связи между гражданским обществом и представителями власти, она состоит из 126 человек. Формируется Общественная палата в три этапа: первый - кандидатуры 42 человек предлагает президент, второй - такое же количество членов палаты предлагают общероссийские общественные организации, третий этап - еще 42 человека приходят из региональных общественных организаций.