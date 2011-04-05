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5 апреля 2011, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Сбежавший за границу глава Банка Москвы Андрей Бородин заявил сегодня, что сейчас находится на лечении за границей и вернется в Россию не раньше, чем позволит здоровье, передает РИА Новости.



Напомним, на прошлой неделе глава Банка Москвы уехал из России именно в тот момент, когда решался вопрос о предъявлении ему обвинения по так называемому делу о мошенничестве $13 миллиардов. В правоохранительных органах рассказали, что следствие ходатайствовало об отстранении Бородина от должности, после чего ему должны были предъявить обвинение и избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Бородин не являлся на допросы и в суд, а затем уехал за границу. Однако суд не принял это во внимание и вернул это ходатайство следствию, поскольку счел предоставленные материалы неполными.



