Депутаты от КПРФ вновь предлагают отменить иммунитет для бывших президентов РФ

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5 апреля 2011, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты от КПРФ вновь внесли в Госдуму поправки в закон "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий", в которых предлагают отменить иммунитет для бывших президентов РФ, сообщает официальный сайт Госдумы.



Депутат КПРФ Александр Куликов, один из авторов поправок пояснил, что еще в 2001 году в закон о гарантиях бывшему президенту были внесены две поправки. Одна из них защищает бывшего главу государства от уголовного и административного преследования, за исключением случаев совершения тяжких преступлений. А вторая поправка устанавливает дополнительную социальную защиту бывшего президента и членов его семьи.



Александр Куликов рассказал, что фракция КПРФ считает, что предоставлять бывшему главе государства иммунитет, если он совершил преступление, противоречит законодательству. И если бывший президент страны совершил преступление либо нарушил закон во время своего пребывания на посту главы государства, то по окончании его президентских полномочий должно быть проведено расследование, передает РИА Новости.