Уровень радиации на АЭС в Фукусиме очень высокий, приборы уже не справляются

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5 апреля 2011, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

На аварийной японской АЭС "Фукусима-1" уровень радиации очень высокий, приборы не справляются - его невозможно измерить, сообщает японская телекомпания NHK.



Телеканал ссылается на данные специалиста по мониторингу, согласно которым уровень радиации с первого по третий энергоблоки настолько высок, что устройства мониторинга оказываются совершенно бесполезными, так как они зашкаливают и для проведения дальнейших измерений не пригодны. Слишком высокий уровень радиации не позволяет войти внутрь зданий АЭС. А снаружи в некоторых местах станции уровень радиации превышает 100 мЗв. Это вызывает беспокойство за рабочих, которые подвергаются столь высоким дозам радиации, передает телекомпания NHK.



Японский канал также сообщил, что "резервуары и потоки высокорадиоактивной зараженной воды обнаружены на протяжении всей станции". Однако работы по сбросу слаборадиоактивной воды в Тихий океан продолжаются. Всего планируется слить около 11,5 тысяч тонн радиоактивной воды, а к полудню вторника в океан уже были сброшены около 3,4 тысяч тонн радиоактивной воды.