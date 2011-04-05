В Японии, Камчатке и Курилах возможны новые мощные землетрясения - сейсмологи

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5 апреля 2011, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Сахалинские сейсмологи предсказывают новые мощные землетрясения в районе Японии, Южной Камчатки и Южных Курил, которые, по их данным, могут наступить уже с 25 апреля.



Заведующий лабораторией сейсмологии учреждения РАН "Институт морской геологии и геофизики" (ИМГиГ) доктор физико-математических наук Иван Тихонов заявил сегодня в Южно-Сахалинске на проходящей там конференции, что в районе Японии возможна высокая вероятность повторения землетрясения.



По словам Ивана Тихонова, в Японии "возможен повторный сильный толчок магнитудой от 7,5 до 8,5. Такой толчок может вызвать волну цунами, поэтому надо быть готовыми к этому событию". Эпицентр нового подземного толчка, скорее всего, будет располагаться примерно в 200 км восточнее эпицентра предыдущего катастрофического землетрясения, случившегося 11 марта 2011 года.

Ученый пояснил: "Там есть некая область, которая сейчас выделяется, где не было сильного землетрясения. Эта область как бы "живет" несколько самостоятельно от остальной территории, где сейчас регистрируются афтершоки".

По словам ученого-сейсмолога, его коллеги уже составили графики сильных сейсмических событий для Камчатки и Курил и там тоже выявлены опасные "зоны затишья". Согласно этим прогнозам, тревожный период для Камчатки, когда может произойти сильное землетрясение, наступает с 25 апреля 2011 года. Наиболее опасной зоной является южная часть Камчатки, так как она может затронуть Северные Курилы. А для Южных Курил тревожный период начался еще с августа прошлого года. Здесь две опасные зоны: между о. Уруп и северной частью о. Итуруп; вторая зона – между о. Онекотан и Шиашкотан, где возможны землетрясения магнитудой 7 и более, передает Интерфакс.



Однако Иван Тихонов подчеркнул, что сегодняшняя сейсмическая обстановка в районе Курил "пока соответствует обычному стационарному режиму. Если произойдут какие-то отклонения, это будет свидетельство опасности. Пока никакой опасности нет. Но расслабляться не стоит".



Далее ученый рассказал, что в Сахалинской области возможны землетрясения силой от 8 до 10 баллов, на Курилах – от 9 до 10 баллов: "Сахалинская область – один из самых опасных регионов России, так как находится в пределах Тихоокеанского сейсмического пояса".



Иван Тихонов подытожил: "Чтобы мы не оказались в положении Японии, где после сильного землетрясения и цунами произошла масштабная техногенная катастрофа на АЭС "Фукусима", надо оценить возможные риски и последствия для объектов нефтегазовой инфраструктуры нашего региона. Эти объекты требуют расчетов рисков по самым строгим сейсмическим меркам. Одно дело, если развалится хибарка, другое – завод СПГ".