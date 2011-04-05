Рамзан Кадыров принес присягу и вступил на должность главы Чечни во второй раз

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5 апреля 2011, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня в Чечне в Государственном театрально-концертном зале в Грозном Рамзан Кадыров принес присягу и вступил на должность главы Чеченской республики второй раз подряд.



На церемонии инаугурации присутствовали: полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин, главы регионов Южного и Северо-Кавказского округов, руководители федеральных структур, политики, общественные и религиозные деятели, бизнесмены.



Возложив руку на Конституцию России, Рамзан Кадыров произнес слова присяги на русском и чеченском языках. Он поклялся "уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать права многонационального народа Чеченской республики и верно служить ему, соблюдать и защищать Конституцию Чечни и законы республики ".



Согласно Конституции Чеченской республики, Рамзан Кадыров будет возглавлять республику в течение ближайших пяти лет. На посту главы республики он был утвержден парламентом Чечни 5 марта. Его кандидатуру внес президент России Дмитрий Медведев. А до этого Рамзан Кадыров возглавлял Чеченскую республику с 2007 года, передает РИА Новости.