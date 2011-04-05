ФАС: Банк Москвы оштрафован на 70 млн. рублей за сговор

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5 апреля 2011, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Комиссия УФАС РФ по Москве признала факт нарушения закона о защите конкуренции Банка Москвы и нескольких страховых компаний, в том числе страховая группа МСК", "РОСНО", "Ингосстрах", "Группа Ренессанс страхование", "АльфаСтрахование", "ВСК", "Росгосстрах".

ФАС вынесла постановление о наложении штрафа в размере 70,48 млн. рублей в отношении столичного банка.

По данным управления, нарушение выразилось в том, что при заключении договора с банком в рамках программы "Ипотечное жилищное кредитование" потребитель обязан застраховать до даты фактического предоставления кредита риск утраты жизни, а также временной и постоянной потери трудоспособности и утраты права собственности на недвижимость. При этом отказаться от страховки было нельзя, сообщает Интерфакс.

Аргументы.ру сообщали, что президент Банка Москвы Андрей Бородин уехал из России из-за расследования уголовного дела о мошенничестве с крупным кредитом. Предположительно, Бородин уехал в Лондон.