Пострадавший в ДТП с Мариной Малафеевой не помнит подробностей произошедшего

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5 апреля 2011, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-секретарь группы М-16 Леван Матуа сообщил сегодня, что музыкант группы Дмитрий Рыбаков, который пострадал в ДТП с Мариной Малафеевой не помнит подробностей произошедшего.



Леван Матуа рассказал, что Дмитрия уже выписали из больницы и сейчас он находится дома, "со стороны даже и не скажешь, что он недавно попал в серьезную аварию". По словам пресс-секретаря музыкальной группы, Дмитрий Рыбаков так и не смог вспомнить подробности того трагического вечера, когда произошло ДТП. Пресс-секретарь добавил: "Он ничего не может сказать. Последнее, что он помнит, это то, как мы отмечали день рождения".



Напомним, утром 17 марта на Приморском проспекте в Петербурге произошло ДТП, в котором погибла Марина Малафеева. Автомобиль Bentley на большой скорости врезался в рекламный щит. Женщина-водитель погибла на месте, а находившийся в машине музыкант Дмитрий Рыбаков был госпитализирован с тяжелыми травмами, передает Интерфакс.