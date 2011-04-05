Музыкант, пострадавший в ДТП с супругой Малафеева, выписан из больницы

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5 апреля 2011, 13:04 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Дмитрий Рыбаков, пострадавший 17 марта в ДТП, в котором погибла жена голкипера футбольного клуба "Зенит" Марина Малафеева, выписан из больницы.

По данным РИА Новости, Рыбаков уже несколько дней находится дома, даже выходит гулять.

Марина Малафеева попала в ДТП в Петербурге утром 17 марта: вместе с ней в салоне Bentley находился солист продюсируемого ею музыкального коллектива Дмитрий Рыбаков. В результате ДТП Малафеева скончалась, а ее пассажир был доставлен в Военно-медицинскую академию, где ему сделали операцию на позвоночнике.