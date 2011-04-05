Руководитель Росстата: Возможно, что эльфы будут признаны национальностью

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5 апреля 2011, 07:16 [«Аргументы Недели. Москва», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Вполне возможно, что эльфы в недалеком будущем будут признаны национальностью. Об этом то ли в шутку, то ли всерьез заявил на пресс-конференции в Москве 4 апреля руководитель Росстата Александр Суринов.

По его словам, было немало случае, когда люди, отвечая на вопрос о собственной национальности, называли себя эльфами и иными довольно экзотическими персонажами.

"То ли национальность это, то ли не национальность...",- прокомментировал ситуацию глава Росстата.

В целом, добавил один из коллег Суринова, также участвовавший в

данной пресс-конференции, порядка 42 тысяч человек в ходе прошедшей

переписи причислили себя к таким "национальностям". (После прошлой

переписи, состоявшейся в 2002-м году, напомним в Интернете было очень

много информации о том, что при ответе на вопрос о национальной

принадлежности люди причисляли себя не только к эльфам, но также к

гоблинам и к оркам- ред.)

При этом, особо отметил Александр Суринов, переписчикам

категоричисеки запрещалось как-либо подсказывать людям ответы об их

национальной принадлежности.

"Те, кто такие подсказки пытался делать и нам потом об этом

становилось известно- мы их штрафовали",- отметил чиновник.

Помимо этого, в контексте данного разговора он также упоминул о том,

чт, вполне возможно, после подведения итогов нынешней переписи

официально появится национальность "сибиряк".

«Если в предыдущую перепись в 2002 году в качестве национальности

заявлялись булгары, то сейчас появился определенный шум по поводу

сибиряков. Значит, будем сибиряков выделять. Люди со славянскими и

тюркскими фамилиями жаловались, что их как сибиряков обижают», —отметил

чиновник.