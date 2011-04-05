Руководитель Росстата: Возможно, что эльфы будут признаны национальностью

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"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
//Общество
5 апреля 2011, 07:16 [«Аргументы Недели. Москва», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Вполне возможно, что эльфы в недалеком будущем будут признаны национальностью. Об этом то ли в шутку, то ли всерьез заявил на пресс-конференции в Москве 4 апреля руководитель Росстата Александр Суринов.
По его словам, было немало случае, когда люди, отвечая на вопрос о собственной национальности, называли себя эльфами и иными довольно экзотическими персонажами.
"То ли национальность это, то ли не национальность...",- прокомментировал ситуацию глава Росстата.
В целом, добавил один из коллег Суринова, также участвовавший в
данной пресс-конференции, порядка 42 тысяч человек в ходе прошедшей
переписи причислили себя к таким "национальностям". (После прошлой
переписи, состоявшейся в 2002-м году, напомним в Интернете было очень
много информации о том, что при ответе на вопрос о национальной
принадлежности люди причисляли себя не только к эльфам, но также к
гоблинам и к оркам- ред.)
При этом, особо отметил Александр Суринов, переписчикам
категоричисеки запрещалось как-либо подсказывать людям ответы об их
национальной принадлежности.
"Те, кто такие подсказки пытался делать и нам потом об этом
становилось известно- мы их штрафовали",- отметил чиновник.
Помимо этого, в контексте данного разговора он также упоминул о том,
чт, вполне возможно, после подведения итогов нынешней переписи
официально появится национальность "сибиряк".
«Если в предыдущую перепись в 2002 году в качестве национальности
заявлялись булгары, то сейчас появился определенный шум по поводу
сибиряков. Значит, будем сибиряков выделять. Люди со славянскими и
тюркскими фамилиями жаловались, что их как сибиряков обижают», —отметил
чиновник.
"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк