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4 апреля 2011, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Пресненский суд Москвы запретил дневную трансляцию реалити-шоу "Дом-2". Суд в середине марта приступил к рассмотрению по существу требования о запрете дневной трансляции "Дома-2".

На заседании суда представитель истцов Алексей Белявский заявил, что его клиентам это реалити-шоу наносит моральные травмы, а также плохо влияет на зрителей, особенно юного возраста. Ответчики попросили оставить требование без удовлетворения, сославшись на то, что согласно постановлению надзорной инстанции - Верховного суда - по результатам первичного рассмотрения иска запретить к трансляции можно лишь те программы, которые были просмотрены и там обнаружились нарушения закона.

Напомним, группа родителей потребовала от суда запретить показ "Дома-2" в период с 4:00 до 23:00, чтобы оградить своих детей от просмотра "Дома-2", в связи с тем, что они усмотрели в программе эротику.



Заявление с требованием ограничить показ этой телепрограммы было удовлетворено в августе 2010 года.

Мосгорсуд признал законным решение об удовлетворении этого иска, но Верховный суд РФ 5 октября 2010 года отправил заявление на новое рассмотрение, удовлетворив жалобу телеканала ТНТ.