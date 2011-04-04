Пострадавшая Алена Ярош рассказала о ДТП на Рублевке с участием машины Минха

//Общество

4 апреля 2011, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

Алена Ярош, пострадавшая в ДТП 19 января на Рублево-Успенском шоссе с участием машины полпреда президента РФ Гарри Минха помнит, как все было в тот день и рассказала об аварии.

По словам Ярош, она выезжала с работы около 20:00 вечера. "После светофора в районе деревни Раздоры ситуация на дороге сложилась таким образом, что на моем направлении движение было более свободны, чем на встречном. Двигались в довольно плотном потоке, скорость 50 км/ч", - рассказала девушка в интервью РСН.

По ее словам, перед ее автомобилем довольно близко шёл другой автомобиль, и сзади второй. "В какой-то момент большой внедорожник передо мной ушёл в сторону, и перед моим капотом в десятке сантиметров оказались фары встречного автомобиля с проблесковым маячком. Эта картинка совпала с услышанным мной звуком и скрежетом. Произошло столкновение". - сообщила Ярош. Далее пострадавшая помнит только, как ее везли в больницу в скорой помощи.

По словам Алены, её вины в произошедшей аварии нет: она двигалась в своей полосе. Девушка пояснила, что часто ездит по Рублево-Успенскому шоссе и хорошо знает особенности движения по этой трассе. она отметила, что всегда просматривает все эти проблесковые маячки и старается прижиматься максимально вправо. "В тот вечер мне не удалось услышать и увидеть никаких сигналов", - пояснила Ярош.

Алена хотела бы, чтобы следствие по делу о ДТП велось "максимально справедливо".

Девушка, получившая в результате аварии множественные ранения, рассказала, что в настоящее время занимается только своим здоровьем. "Я сейчас в инвалидном кресле, сильно ограничена в передвижениях. В учебе пришлось взять академический отпуск. Через два года после повторной операции всё должно быть хорошо". - говорит Алена.

Напомним, BMW полпреда президента Гарри Минха столкнулся с Opel Corsa, которым управляла 23-летняя Елена Ярош, 19 января примерно в 20:30 на пятом километре Рублёво-Успенского шоссе. Водитель BMW Владимир Шугаев погиб на месте. Елена Ярош была госпитализирована в тяжелом состоянии с переломом левой руки, переломом лодыжек, ушибом грудной клетки и сотрясением мозга. Минх не пострадал.