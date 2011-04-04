В Москве работники закрытого Красногвардейского рынка продолжат голодовку

В Москве группа работников закрытого Красногрардейского намерены продолжать голодовку, начатую еще в конце прошлой недели. Член инициативной группы сотрудников рынка, расположенного около станции метро "Красногвардейская" Марина Матвеева сообщила, что акция, в которой участвуют 9 человек, продлится "до конечного результата".

В пятницу, 1 апреля, предприниматели, работавшие на этом рынке, пришли в мэрию Москвы на Тверской, 13 и устроили пикет. Они требовали, чтобы рынок был открыт, так как занять места на других рынках Москвы у них нет возможности из-за высокой арендной платы. Несколько человек объявили голодовку. Зампрефекта Южного округа Москвы Сергей Юлин при общении с предпринимателями пообещал обсудить вопросы трудоустройства с каждым работником рынка и решить эту проблему как можно скорее. Вечером протестующие разошлись, так как, по их словам, по телефону из департамента торговли и услуг столицы им сказали, что по техническим причинам рынок открыть невозможно, сообщает РИА Новости.

Матвеева рассказала, что сегодня у одного из голодающих поднялось давление. "У мужчины было высокое давление - 190 на 110. Пришлось вызывать скорую помощь", - сказала она. По ее словам, люди, выступающие против закрытия Красногвардейского рынка, "ведут переговоры" с префектурой ЮАО Москвы.

Московское отделение общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" предлагает отложить закрытие Красногвардейского рынка до конца 2011 года, чтобы предприниматели успели распродать свой товар и найти новые торговые места. Как заявил РИА Новости в понедельник исполнительный директор отделения Алексей Даутов, "ситуация на Красногвардейском рынке сегодня осложнилась настолько сильно, что это может привести к непредсказуемым последствиям".