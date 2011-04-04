Премьер-министр Владимир Путин ликвидировал ростовскую часть игорной зоны "Азов-Сити".

Игорная зона "Азов-Сити", созданная больше трех лет назад, теперь располагается только на территории Краснодарского края.

Первое в России легальное казино появилось в Ростове на территории южной игорной зоны "Азов-Сити" в начале 2010 года. В середине года власти Кубани предложили перенести игорную зону с берега Азовского моря на свободную территорию Черноморского побережья России для "повышения экономической эффективности", передает РИА Новости.

Власти Ростовской области выступали против такого решения. Против переноса были и донские инвесторы, принимавшие участие в строительстве ростовской части игорной зоны "Азов-Сити".



В начале ноября президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, исключающий Ростовскую область из списка регионов, где будут располагаться игорные зоны.

Напомним, федеральный закон о запрете деятельности игорных заведений по всей стране, кроме специально отведенных для этого зон - в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области, вступил в силу 1 июля 2009 года.